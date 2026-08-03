Black Rose Industries stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Black Rose Industries hat am 31.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS belief sich auf 2,04 INR gegenüber 0,820 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 890,8 Millionen INR – ein Plus von 48,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Black Rose Industries 598,5 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at