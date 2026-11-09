Black Rose Industries verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Black Rose Industries präsentierte am 06.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,06 INR gegenüber 0,870 INR im Vorjahresquartal.

Black Rose Industries hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 876,8 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 839,8 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at