Sea Aktie
WKN DE: A2H5LX / ISIN: US81141R1005
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25.10.2026 06:00:02
Black Sea is now the world’s deadliest shipping route
Fatalities of commercial sailors caught in battle between Russia and Ukraine are outstripping deaths in the GulfWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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|Sea Ltd (A) (spons. ADRs)
|65,20
|-1,81%
|Shipping Corporation of India Land and Assets Limited Registered Shs
|34,88
|-2,16%
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