Black Spade Acquisition A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Black Spade Acquisition A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 19.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,02 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Black Spade Acquisition A ein EPS von -0,330 USD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Black Spade Acquisition A mit einem Umsatz von insgesamt 1,15 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 639,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 80,16 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at