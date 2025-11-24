|
Black Spade Acquisition A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Black Spade Acquisition A hat am 21.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Black Spade Acquisition A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,39 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,230 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite hat Black Spade Acquisition A im vergangenen Quartal 688,8 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 39,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Black Spade Acquisition A 492,5 Millionen USD umsetzen können.
