Black Spade Acquisition A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Black Spade Acquisition A lud am 19.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,62 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Black Spade Acquisition A -0,330 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 1,15 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 80,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 639,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at