Black Spade Acquisition A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Black Spade Acquisition A hat am 21.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Black Spade Acquisition A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,39 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,230 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Black Spade Acquisition A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 39,85 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 688,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 492,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at