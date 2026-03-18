Black Spade Acquisition A präsentierte Quartalsergebnisse

Black Spade Acquisition A präsentierte am 16.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,57 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,520 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 1,50 Milliarden USD gegenüber 652,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -1,600 USD. Im Vorjahr waren -1,250 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 3,48 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Black Spade Acquisition A 1,77 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at