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18.03.2026 06:31:28
Black Spade Acquisition A präsentierte Quartalsergebnisse
Black Spade Acquisition A präsentierte am 16.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,57 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,520 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden 1,50 Milliarden USD gegenüber 652,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -1,600 USD. Im Vorjahr waren -1,250 USD je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig wurden 3,48 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Black Spade Acquisition A 1,77 Milliarden USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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