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10.06.2026 06:31:29
Black Spade Acquisition A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Black Spade Acquisition A hat am 08.06.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Black Spade Acquisition A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,46 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,300 USD je Aktie erwirtschaftet.
Black Spade Acquisition A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 883,0 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 37,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 641,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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