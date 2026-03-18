Black Spade Acquisition A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Black Spade Acquisition A hat am 16.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Black Spade Acquisition A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,57 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,520 USD je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat Black Spade Acquisition A mit einem Umsatz von insgesamt 1,50 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 652,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 129,23 Prozent gesteigert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,600 USD vermeldet. Im Vorjahr waren -1,250 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 96,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,48 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 1,77 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at