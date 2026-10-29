Black Spruce Exploration öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Black Spruce Exploration lud am 27.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,020 CAD beziffert. Im Vorjahr hatte Black Spruce Exploration ein Ergebnis je Aktie von -0,450 CAD vermeldet.

Redaktion finanzen.at