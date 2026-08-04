Black Stone Minerals LP Partnership Units Aktie
WKN DE: A14SA2 / ISIN: US09225M1018
|
04.08.2026 04:16:22
Black Stone Minerals, L.P. Q2 Profit Retreats
(RTTNews) - Black Stone Minerals, L.P. (BSDM.OB) released earnings for second quarter that Dropped, from the same period last year
The company's bottom line came in at $98.99 million, or $0.47 per share. This compares with $112.66 million, or $0.53 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 6.6% to $148.97 million from $159.49 million last year.
Black Stone Minerals, L.P. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $98.99 Mln. vs. $112.66 Mln. last year. -EPS: $0.47 vs. $0.53 last year. -Revenue: $148.97 Mln vs. $159.49 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Black Stone Minerals LP Partnership Units
Analysen zu Black Stone Minerals LP Partnership Units
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Black Stone Minerals LP Partnership Units
|15,05
|0,67%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt weit im Plus -- DAX zum Handelsende erstmals über 26.000-Punkte-Marke -- US-Börsen steigen schlussendlich -- Asiens Börsen letztlich überwiegend in Rot - KOSPI bricht ein
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichneten am Montag kräftige Gewinne. An den US-Börsen ging es zum Wochenstart aufwärts. Die Börsen in Fernost tendierten am Montag mehrheitlich tiefer.