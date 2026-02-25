Black Stone Minerals LP Partnership Units: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Black Stone Minerals LP Partnership Units äußerte sich am 23.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,31 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,180 USD je Aktie generiert.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 23,77 Prozent auf 95,2 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 124,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 1,28 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 1,15 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Black Stone Minerals LP Partnership Units im vergangenen Geschäftsjahr 422,33 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Black Stone Minerals LP Partnership Units 439,43 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at