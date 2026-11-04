Black Stone Minerals LP Partnership Units: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Black Stone Minerals LP Partnership Units hat am 02.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,21 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Black Stone Minerals LP Partnership Units ein EPS von 0,400 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Black Stone Minerals LP Partnership Units im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,48 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 129,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 105,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at