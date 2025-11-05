Black Stone Minerals LP Partnership Units gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Black Stone Minerals LP Partnership Units hat am 03.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,40 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Black Stone Minerals LP Partnership Units ein EPS von 0,410 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 24,50 Prozent auf 77,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Black Stone Minerals LP Partnership Units 103,2 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at