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05.08.2026 06:31:29
Black Stone Minerals LP Partnership Units präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Black Stone Minerals LP Partnership Units gab am 03.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS wurde auf 0,47 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,530 USD je Aktie erzielt worden.
Mit einem Umsatz von 122,1 Millionen USD, gegenüber 212,3 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 42,47 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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