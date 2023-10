Black Stone Minerals LP Partnership Units: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Black Stone Minerals LP Partnership Units ließ sich am 31.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Black Stone Minerals LP Partnership Units die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,270 USD, nach 0,750 USD im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Black Stone Minerals LP Partnership Units in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 49,27 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 109,8 Millionen USD im Vergleich zu 216,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at