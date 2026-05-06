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06.05.2026 06:31:29
Black Stone Minerals LP Partnership Units veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Black Stone Minerals LP Partnership Units hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,03 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Black Stone Minerals LP Partnership Units im vergangenen Quartal 188,5 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5698,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Black Stone Minerals LP Partnership Units 3,3 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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