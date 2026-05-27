Black Swan Graphene: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Black Swan Graphene gab am 25.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,050 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at