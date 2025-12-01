Black Titan gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Black Titan hat am 28.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Black Titan vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,57 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,830 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at