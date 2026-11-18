Der Onlinehandel lockt schon vor dem Start der Black Week 2026 mit fetten Rabatten und Nachlässen. Wir prüfen, welche Pre-Deals sich wirklich lohnen.

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