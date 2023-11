Black-Weekend in der GigaTV Videothek von Vodafone

Aktion beginnt am Black Friday und erstreckt sich bis zum Cyber MondayDas explosive Finale von ‚Fast and the Furious 10‘ oder Lachen mit ‚No Hard Feelings‘, für jeden ist was dabei99 Filme zum Top-Preis von je nur 99 Cent: Vodafone läutet die Festtage mit einer Filmexplosion ein. Vom Black Friday, dem 24. November, bis zum Cyber Monday, dem 27. November, bietet Vodafone seinen Kunden ein besonderes Angebot in der GigaTV Videothek.Filmbegeisterte können aus insgesamt 99 Blockbustern wählen, die alle auf 99 Cent reduziert sind. Die Aktion startet am Black Friday und erstreckt sich bis zum Cyber Monday, sodass die Kunden vier Tage lang die Gelegenheit haben, sich ihre Lieblingsfilme zu einem Bruchteil des üblichen Preises zu sichern.Die Leihdauer der Filme beträgt 48 Stunden ab dem Zeitpunkt des Kaufs. Dies ermöglicht es den Kunden, ihre Filme in Ruhe zu genießen und das Beste aus diesem fantastischen Angebot herauszuholen.Ein besonderes Filmerlebnis: Die Highlights am Black WeekendDiese Top 4 Filme decken ein breites Spektrum von Genres ab und versprechen ein unvergessliches Filmerlebnis:Fast and the Furious 10 Im ersten Teil des Abschlusses der Franchise-Saga wird Domenic Toretto und seiner Familie eine Schuld aus der Vergangenheit zuteil. Der Sohn des brasilianischen Drogenbarons Reyes schmiedet einen gewaltigen Rachefeldzug. Dante, der junge Rächer, hat die letzten zwölf Jahre damit verbracht, einen Plan zu entwerfen, um sich an Dom zu rächen. Zusätzlich stellt sich für Fans die Frage, ob der Anführer der ‚Fast‘-Crew seinen Konflikt mit Cipher endgültig beenden wird. Schon im achten Teil erpresste die Hackerin Dom und spielte eine nicht unbedeutende Rolle in der Bruderfehde im neunten Teil.No Hard FeelingsAber auch für ein paar Lacher ist dank ‚No Hard Feelings‘ gesorgt: In der Komödie geht es um Maddie, eine Uber-Fahrerin, wird von Pech verfolgt. Nachdem ihr ehemaliger Freund ihr Auto pfändet, droht ihr der Verlust ihres Elternhauses und sie steht kurz vor einem finanziellen Desaster. Trotzdem findet sie auf Craigslist ein attraktives Jobangebot und beginnt gegen Geld Zeit mit dem sozial unbeholfenen Percy zu verbringen, dessen wohlhabenden Eltern von Helikoptern, Allison und Laird, möchten, dass er Zeit mit einer Frau verbringt, bevor er nach Princeton geht.Spiderman: Across the Spider-VerseFür alle, die lieber animiertes mögen, verspricht das neue Kapitel der mit dem Oscar® ausgezeichneten Spider-Verse-Saga fesselnde Unterhaltung. In ‚Spiderman: Across the Spider-Verse‘ trifft der freundliche Nachbarschafts-Spider-Man aus Brooklyn auf ein Team von Spider-Personen, das die Mission hat, die Integrität des Multiversums zu wahren.ReinfieldWer es gerne gruselig mag, kann sich auf ‚Reinfield‘ freuen. In der Horror-Komödie ist Reinfield, der gequälte Mitarbeiter des narzisstischen Draculas von seinem Leben erschöpft. Daraufhin tritt er in eine Selbsthilfegruppe ein und bemüht sich, sein eigenes Leben zu führen, um nicht länger unter Draculas Schatten zu leben. Nachdem er entdeckt hat, dass er für immer an den Fürsten der Finsternis gebunden ist, muss er herausfinden, wie er diese Bindung brechen kann. Die Aktion ist exklusiv für GigaTV-Kunden verfügbar und bietet eine breite Palette von Genres, von Action über Komödie bis hin zu Drama. Vodafone lädt alle Kunden herzlich ein, sich dieses einzigartige Angebot nicht entgehen zu lassen und sich für vier Tage lang in einem cineastischen Rausch zu verlieren.Der Beitrag Black-Weekend in der GigaTV Videothek von Vodafone erschien zuerst auf Vodafone Newsroom. Weiter zum vollständigen Artikel bei Vodafone Group plc Zum vollständigen Artikel