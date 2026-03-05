PARKER Aktie
WKN: 889641 / ISIN: JP3780000000
|
05.03.2026 05:22:41
BlackBarn Capital Builds Warby Parker Stake as the Direct-to-Consumer Eyewear Leader Expands Nationwide
According to a recent SEC filing dated February 17, 2026, BlackBarn Capital Partners LP bought an additional two million shares of Warby Parker(NYSE:WRBY), bringing its total position to three million shares. The estimated transaction value was $43.52 million, calculated using the average closing price during the fourth quarter of 2025. The quarter-end value of the stake increased by $37.79 million, reflecting both share accumulation and price changes.BlackBarn Capital’s Warby Parker position increased, now accounting for 4.3% of its 13F reportable assets under management.Top five holdings after this filing:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu PARKER CORP
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu PARKER CORP
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|PARKER CORP
|1 651,00
|5,03%
|Warby Parker
|26,72
|-2,34%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKrieg in Nahost: ATX und DAX schließen deutlich schwächer -- Wall Street sackt ab -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt fielen am Donnerstag tief ins Minus. An der Wall Street dominieren die Bären. Die Börsen in Fernost zeigten sich mit positiven Vorzeichen.