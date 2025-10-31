Blackbaud: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Blackbaud hat am 29.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,98 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,400 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,92 Prozent zurück. Hier wurden 281,1 Millionen USD gegenüber 286,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at