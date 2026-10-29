Blackbaud: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Blackbaud hat am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei 1,02 USD. Im letzten Jahr hatte Blackbaud einen Gewinn von 0,980 USD je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig wurden 292,6 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Blackbaud 281,0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at