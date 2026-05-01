Blackbaud zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Blackbaud hat am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,100 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 281,2 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 270,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at