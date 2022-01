BlackBerry-Aktie gibt nach: Klassische BlackBerry-Telefone funktionieren bald nicht mehr

Für BlackBerry-Telefone mit den betagten hauseigenen Betriebssystemen des Smartphone-Pioniers schlägt bald die letzte Stunde. Geräte mit den Betriebssystemen BlackBerry OS 7.1 und 10 werden ab kommendem Dienstag nicht mehr verlässlich funktionieren, wie das Unternehmen zum Jahresausklang in Erinnerung rief.

BlackBerry hatte vor einigen Jahren die Entwicklung eigener Smartphones und Betriebssysteme aufgegeben und konzentriert sich auf Software für Unternehmen.

Weiterhin funktionieren werden neuere BlackBerry-Smartphones, die mit dem Betriebssystem Android laufen. Auf die Google-Software stieg das kanadische Unternehmen 2015 um, nachdem das BlackBerry-10-System am Markt gescheitert war. Weil auch die hauseigenen Android-Smartphones erfolglos blieben, lizenzierte BlackBerry den Markennamen an den Handy-Hersteller TCL. Inzwischen baut auch TCL keine BlackBerry-Telefone mehr, aber die texanische Firma OnwardMobility will den Namen mit einem neuen Gerät wieder reanimieren.

BlackBerry war einst ein Vorreiter im Smartphone-Markt, verlor aber mit Erscheinen von Apples iPhone und Android-Telefonen den Anschluss.

Die BlackBerry-Aktie verliert an der NYSE zeitweise 2,30 Prozent auf 9,14 US-Dollar.

