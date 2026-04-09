BlackBerry Aktie
WKN DE: A1W2YK / ISIN: CA09228F1036
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09.04.2026 17:20:16
BlackBerry Stock Rises 11% On Return To Annual Profit In FY26
(RTTNews) - BlackBerry Limited (BB) shares rose 11.19 percent, gaining $0.3950 to $3.9250 on Thursday, after the company reported fiscal 2026 net income of $53.2 million, compared with a net loss of $79.0 million in fiscal 2025.
The stock is currently trading at $3.9250 versus its previous close of $3.5300, after opening at $3.8200 on the New York Stock Exchange. Shares traded between $3.8000 and $4.0398 during the session, with volume reaching 10.69 million shares, above the average daily volume of 7.36 million.
Earnings per share improved to $0.09 from a loss of $0.13 a year earlier, while revenue increased to $549.1 million from $534.9 million. BlackBerry's 52-week range is $2.81 to $5.32.
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