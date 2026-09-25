Blackbird Critical Metals legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Blackbird Critical Metals hat am 23.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,03 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,030 CAD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at