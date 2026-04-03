Blackbird Critical Metals legte Quartalsergebnis vor

Blackbird Critical Metals hat sich am 01.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.01.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,08 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Blackbird Critical Metals ein Ergebnis je Aktie von -0,040 CAD vermeldet.

Redaktion finanzen.at