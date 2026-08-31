Blackbird Critical Metals mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Blackbird Critical Metals hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.04.2026 abgelaufen war.

Blackbird Critical Metals vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,07 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,640 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,170 CAD. Im Vorjahr waren -1,740 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at