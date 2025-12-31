|
Blackbird Critical Metals verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Blackbird Critical Metals äußerte sich am 29.12.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.10.2025 abgelaufenen Quartals.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,01 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Blackbird Critical Metals ein Ergebnis je Aktie von -0,100 CAD vermeldet.
