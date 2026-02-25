Blackboxstocks gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Blackboxstocks veröffentlichte am 23.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,40 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Blackboxstocks -0,270 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,62 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 0,6 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 0,6 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -1,170 USD. Im Vorjahr waren -1,030 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Blackboxstocks 2,43 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,45 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 2,57 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at