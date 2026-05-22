Blackboxstocks zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Blackboxstocks hat am 20.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 1,98 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,230 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 20,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 0,6 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 0,7 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at