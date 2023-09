Blacklane geht Partnerschaft mit Sixt ein und schliesst Series-F-Finanzierungsrunde ab

SIXT investiert einen signifikanten Millionenbetrag in Blacklane und wird zu einem wichtigen Investor des Unternehmens.



Gemeinsam werden Blacklane und SIXT ihr internationales Wachstum vorantreiben – zunächst mit Fokus auf Nordamerika.

Die Partnerschaft umfasst die Integration des Blacklane-Angebots in die SIXT App und ermöglicht Blacklanes Chauffeurpartnern den Zugang zu SIXT-Fahrzeugen und damit verbundenen Diensten.

Die SIXT-Beteiligung bedeutet das zweite Closing der Series-F-Runde nach früheren Investitionen von Mercedes-Benz Mobility und Gargash Enterprises.

BERLIN, Sept. 27, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der globale Chauffeurdienst Blacklane hat heute eine Partnerschaft mit SIXT, einem der führenden internationalen Anbieter hochwertiger Mobilitätsdienstleistungen, bekanntgegeben. In deren Rahmen wird SIXT zu einem wichtigen Investor von Blacklane werden. Gemeinsam werden beide Anbieter ihre Präsenz in internationalen Märkten zukünftig weiter ausbauen. Dabei wird der Fokus zunächst auf Nordamerika liegen, dem wichtigsten Wachstumsmarkt beider Unternehmen.

Die Chauffeurdienste von Blacklane werden über die SIXT App in den USA und weiteren internationalen Märkten in 2024 als zusätzliches Premium-Mobilitätsangebot verfügbar sein. Die Partnerschaft wird beiden Unternehmen beispielsweise auch ermöglichen, die Flotte und die damit verbundenen Angebote von SIXT optimal zu nutzen. Dies wird Gästen und Chauffeurpartnern eine noch größere Auswahl an Fahrzeugen und Dienstleistungen ermöglichen.

"Wir bei SIXT bieten Premium-Mobilitätslösungen in den Bereichen Autovermietung, Carsharing, Auto Abo und Ride-Hailing-Dienste an. Wir heißen Blacklane als weiteren geschätzten Partner in unserem Mobilitätsökosystem Willkommen und freuen uns darauf, gemeinsam Synergien für unser Geschäft zu heben", sagt Nico Gabriel, Chief Operating Officer (COO) bei SIXT.

"Wir freuen uns sehr, SIXT als Partner und Investor für diese Finanzierungsrunde zu gewinnen", sagt Dr. Jens Wohltorf, CEO und Mitgründer von Blacklane. "Die umfangreiche Erfahrung von SIXT in der Transport- und Reisebranche bildet in Kombination mit unserer Expertise im Bereich der Premium-Chauffeurdienste eine starke Verbindung, die das globale Wachstum und die Innovationskraft beider Unternehmen vorantreiben wird und Blacklanes Position als Branchenführer festigt."

Die Investition, die sich auf eine signifikante Millionensumme beläuft, bedeutet das zweite Closing der Series-F-Finanzierungsrunde. Gegenüber der ersten Runde dieser Series-F im Jahr 2020 ist die Unternehmensbewertung von Blacklane um ungefähr 50% gestiegen. Die erste Runde der Series-F wurde von den namhaften Investoren Mercedes-Benz Mobility und Gargash Enterprises angeführt und hat nachweislich das Wachstum von Blacklane im Nahen Osten vorangetrieben.

Mit dem Abschluss dieser Series-F-Runde kann Blacklane seine Position als einer der weltweit führenden Anbieter von Premium-Transportdienstleistungen ausbauen. Nach einer äußerst erfolgreichen Phase, in der Blacklane seinen Umsatz im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr vervierfacht hat, plant das Unternehmen nun, sein Wachstum weiter zu beschleunigen. So sind Investitionen in neue Dienstleistungen wie Blacklanes 'City to City'-Verbindungen geplant, die auf 127 Routen Metropolen in 11 Ländern verbindet. Die Finanzierungsrunde wird auch dazu beitragen, die Zahl der Mitarbeitenden von Blacklane in Deutschland und weltweit auf insgesamt rund 300 zu erhöhen.

Darüber hinaus wird die Finanzierungsrunde die Nachhaltigkeitsstrategie von Blacklane durch die Einführung innovativer Mobilitätslösungen unterstützen. Das Unternehmen hat sich verpflichtet, bis Ende 2023 15% und bis 2025 50% seiner Fahrten mit Elektrofahrzeugen durchzuführen. Blacklane kompensiert außerdem alle Fahrten seit der Gründung im Jahr 2011.

SIXT schließt sich namhaften Investoren wie Mercedes Benz Mobility, Al Fahim Group, Gargash Enterprises, b2venture und Alstin Capital an – die Investoren demonstrieren das starke Vertrauen in Blacklanes Geschäftsmodell und die Wachstumsaussichten des Unternehmens.

