BlackLine: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

BlackLine hat am 04.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,27 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 187,8 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BlackLine einen Umsatz von 172,0 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at