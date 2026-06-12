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12.06.2026 06:31:29
Blackline Safety verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Blackline Safety hat am 10.06.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.04.2026 abgelaufen war.
Blackline Safety hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,04 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,040 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.
Umsatzseitig wurden 44,3 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Blackline Safety 35,9 Millionen CAD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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