BlackLine Stock Down Nearly 30% as One Fund Cuts Stake by $10 Million
BlackLine (NASDAQ:BL) saw Ananym Capital Management report a sale of 189,029 shares in its latest SEC filing dated February 17, 2026, an estimated $10.41 million trade based on quarterly average pricing.According to an SEC filing dated February 17, 2026, Ananym Capital Management reduced its position in BlackLine by 189,029 shares in the fourth quarter of 2025. The estimated transaction value was $10.41 million, based on the average closing price over the quarter. At quarter end, the position was valued at $14.02 million, with the net position change including both the sale and share price movement totaling $9.48 million lower.BlackLine is a leading provider of cloud-based accounting automation solutions, serving a global client base from its headquarters in California. The company leverages a SaaS business model to deliver mission-critical financial operations tools, enabling clients to improve efficiency and maintain compliance. BlackLine's competitive edge lies in its comprehensive platform, which addresses complex finance and accounting workflows for large organizations.
