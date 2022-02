BlackLine vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

BlackLine ließ sich am 11.02.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat BlackLine die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 0,080 USD. Im letzten Jahr hatte BlackLine einen Gewinn von 0,210 USD je Aktie eingefahren.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 20,50 Prozent auf 115,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 95,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,580 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,760 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21,03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 425,71 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 351,74 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,615 USD und einen Umsatz von 424,24 Millionen USD in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at