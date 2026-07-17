BlackRock: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

BlackRock hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 12,19 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 10,19 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7,37 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 22,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,03 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at