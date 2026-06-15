BlackRock Aktie
WKN DE: A40PW4 / ISIN: US09290D1019
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15.06.2026 14:32:21
Blackrock bringt Dividendenfonds für Schweizer Anleger auf den Markt
Der Vermögensverwalter Blackrock baut sein Fondsangebot in der Schweiz aus. Mit einem neuen Aktienfonds will das Unternehmen Anlegern regelmässige Erträge aus dem Schweizer Aktienmarkt ermöglichen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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