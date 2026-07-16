BlackRock Aktie
WKN DE: A40PW4 / ISIN: US09290D1019
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16.07.2026 09:40:17
BlackRock CEO Larry Fink Warned of an AI Power Crunch—New York Just Halted Large Data Centers: CEG, VST, NEE in Focus
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