BlackRock Aktie
WKN DE: A40PW4 / ISIN: US09290D1019
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30.03.2026 10:33:43
Blackrock-CEO verdient 23 Prozent mehr
Dass die Entschädigungen in der US-Finanzindustrie höher sind als in Europa und der Schweiz, ist hinlänglich bekannt. Die Chefs der grossen Wall-Street-Banken hatten 2025 irgendwas zwischen 35 und 40 Millionen Dollar verdient. Jetzt sind auch die Gehaltszettel für die Blackrock-Chefetage bekannt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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