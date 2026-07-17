BlackRock: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

BlackRock lud am 15.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,33 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,270 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 10,20 Milliarden CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,36 Milliarden CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at