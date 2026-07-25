BlackRock Aktie
WKN DE: A40PW4 / ISIN: US09290D1019
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25.07.2026 05:23:47
BlackRock gets soft demand for bond sale after AI debt sell-off
[NEW YORK] BlackRock has seen weaker-than-usual demand for a corporate bond sale tied to a Meta Platforms data centre project in Texas,...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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