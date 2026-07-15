BlackRock Aktie

BlackRock für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40PW4 / ISIN: US09290D1019

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15.07.2026 13:13:00

BlackRock has best-ever start to a year as investment flows double and profits surge

Shares in the fund manager rise as company says its will boost quarterly buybacks to $550 millionWeiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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