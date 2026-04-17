BlackRock hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

BlackRock hat am 14.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 14,06 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 9,64 USD erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 25,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,77 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 5,38 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at