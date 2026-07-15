Blackrock Inc. Profit Advances In Q2

(RTTNews) - Blackrock Inc. (BLK) revealed earnings for its second quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings came in at $1.914 billion, or $12.19 per share. This compares with $1.593 billion, or $10.19 per share, last year.

Excluding items, Blackrock Inc. reported adjusted earnings of $2.291 billion or $13.91 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 30.6% to $7.084 billion from $5.423 billion last year.

Blackrock Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $1.914 Bln. vs. $1.593 Bln. last year. -EPS: $12.19 vs. $10.19 last year. -Revenue: $7.084 Bln vs. $5.423 Bln last year.