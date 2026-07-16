BlackRock Aktie
WKN DE: A40PW4 / ISIN: US09290D1019
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16.07.2026 07:58:00
BlackRock Just Became the First Company Ever to Manage $15 Trillion. Here's What That Record Means for the Stock.
Asset management giant BlackRock (NYSE: BLK) reported second-quarter results on Wednesday, and the numbers came with a milestone: assets under management (AUM) of $15.3 trillion. No company has ever managed more, and none had crossed $15 trillion until now.Investors cheered, sending shares 6.6% higher on the day.Round numbers usually make better headlines than investment theses. But in BlackRock's case, the record arrived alongside accelerating client inflows, 31% revenue growth, and the company's highest adjusted operating margin in almost five years.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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