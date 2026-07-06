BlackRock Aktie
WKN DE: A40PW4 / ISIN: US09290D1019
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06.07.2026 10:55:00
BlackRock Just Introduced a New Way to Invest in Bitcoin. But Is This New ETF a Buy?
Bitcoin (CRYPTO: BTC) is taking it on the chin. The dominant cryptocurrency currently trades 51% off its all-time record (as of July 2).This bear market hasn't stopped BlackRock (NYSE: BLK) from continuing to expand its related product suite. With the January 2024 launch of the iShares Bitcoin Trust, the massive asset manager already has a stake in Bitcoin's success. Even with record net outflows in June, this exchange-traded fund (ETF) currently has $44 billion in total assets.BlackRock isn't done. It just launched the iShares Bitcoin Premium Income ETF (NASDAQ: BITA) on June 9. Is this new investment vehicle a buy?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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